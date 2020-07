Erkrath : Diebe klauen im Schwimmbad Autoschlüssel plus Handy

Diebe klauen im Schwimmbad Autoschlüssel plus Handy

Erkrath Scheinbar unbemerkt von anderen Badegästen haben unbekannte Täter im Neanderbad einen Spind geknackt und sind anschließend mit dem Auto des Mannes, der dort seine Sachen eingeschlossen hatte, verschwunden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

(RP) Eine unangenehme Überraschung erlebte ein 32-Jähriger aus dem südpfälzischen Germersheim, der am Donnerstag (9. Juli) von 17.30 bis 18.45 Uhr das Neanderbad an der Hochdahler Straße besuchte. Zum Ende seines Aufenthaltes musste der Badegast laut Polizeibericht feststellen, dass ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter seinen Kleiderspind im Umkleidebereich aufgebrochen und durchsucht hatten. Aus dem Spind fehlten nicht nur eine Jacke, eine Geldbörse mit Bargeld, EC- und Kreditkarten sowie diversen anderen Papieren und Ausweisen, sondern auch die Fahrzeugpapiere und -schlüssel für den vor dem Schwimmbad geparkten Pkw des Bestohlenen. Mit dem gestohlenen Fahrzeugschlüssel hatten der oder die Diebe dann auch schon vor Entdeckung des Einbruchdiebstahls im Schwimmbad den davor verschlossen geparkten Wagen gestohlen. In dem Fahrzeug befand sich zur Tatzeit auch noch ein Mobiltelefon des Geschädigten. Seit dem Fahrzeugdiebstahl fehlt jede Spur von dem silbergrauen Seat Leon St Cupra mit dem amtlichen Kennzeichen GER-CP 300. Die unmittelbar nach Entdeckung und Meldung der Tat veranlasste Fahndung nach dem verschwundenen Auto verliefen bisher ohne einen schnellen Erfolg. Der Zeitwert des nur 18 Monate alten Automatik-Fahrzeugs, das zur Tatzeit eine Laufleistung von etwa 23.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit rund