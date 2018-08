Erkrath Die Bürgerintiative „Erkrath21“ wirft der Stadt vor, bei den Planungen für die neue Feuerwache auf dem Clever Feld nicht genug aufs Geld zu achten. Die Verwaltung bestreitet das.

Die überparteiliche Gruppe besorgter Bürger, die sich zur Initiative „Erkrath21“ zusammengeschlossen haben, überzeugt das alles nicht. Sie befürchtet eine Kostenexplosion: Die beiden Feuerwehrneubauten, das Feuerwehrgerätehaus an der Kreuzstraße und die Feuer- und Rettungswache am Clever Feld, könnten finanziell ebenso aus dem Ruder laufen wie das Hauptbahnhofprojekt „Stuttgart 21“, so die Sorge der Erkrather Gruppierung.

Mit ihrem Antrag zu einer Überprüfung der Planungs- und Baukosten konnte sie sich indes im Ausschuss nicht durchsetzen. „Die unterstellte Kostenexplosion ist fachlich nicht zu begründen und entspricht nicht den Tatsachen. Die ersten Zahlen waren Ergebnisse einer Standortanalyse. Es wurde nur getestet, ob ein Gebäude bestimmter Größe und Funktion auf einem Grundstück gebaut werden kann. In diesen Zahlen sind keine weiteren Planungen enthalten – weder ein ausgearbeiteter Gebäudeentwurf, noch die Ausstattung oder Grundstücksarbeiten. In einer konkreten Kostendarstellung sind unser Ziel 29,9 Millionen, die Obergrenze 31,9 Millionen. Darin wurden Preissteigerungen über die Planungs- und Ausschreibungszeit sowie Kosten- und Vergaberisiken berücksichtigt“, erläutert die Stadt.

Kritisch für den sehr angespannten Erkrather Haushalt wären die hohen laufende Ausgaben. Investitionen in eine neue Wache wirkten diesem Trend entgegen und verminderten auch die extrem hohen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bestehenden Wache. Landrat Thomas Hendele unterstütze daher die beiden Feuerwehrprojekte. Die Stadt könne in der neuen Wache außerdem mit Einnahmen durch die Teilflächennutzung des Rettungsdienstes sowie Mietkosten für Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle Mettmann rechnen. Positive Effekte gebe es auch im Feuerwehrgerätehaus: Aufgrund der beiden eingeplanten Betriebswohnungen sei neben Mieteinnahmen vor allem die schnelle Ausrückzeit des Löschzuges zu erwähnen.

Erkrath müsse so schnell wie möglich ein Feuerwehrgebäude zu einem angemessenen Preis bekommen. „Diese Projekte sind vor sechs Jahren angelaufen und seitdem mit größter Sorgfalt und Professionalität angegangen worden. Die Abweichungen zu ersten Zahlen aus der Standortanalyse wurden von der Verwaltung transparent und nachvollziehbar dargelegt“, heißt es weiter. Beide Projektteams zeichneten sich sowohl durch fachliche Kompetenz als auch durch jahrelange berufliche Erfahrung in der Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben aus. Aber „Erkrath21“ lässt nicht locker: Damit es nicht zu Stuttgarter Verhältnissen in Erkrath komme, plane sie ein Bürgerbegehren, kündigt sie jetzt in einer Pressemitteilung an.