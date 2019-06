Jubiläum : Humor ist das Geheimnis ihrer langen Ehe

Ursula und Winfried Groß sind seit 60 Jahren verheiratet. Sie haben auch lange gemeinsam gearbeitet.

(sue) Es begann in der Düsseldorfer Altstadt im Jahr 1956. Winfried Groß war mit einem Freund unterwegs. „Damals konnte man hier die Speisekarte rauf und runter essen“, erzählt er. „Ich habe durch die Balken gelunzt und eine wunderschöne junge Frau gesehen“ – Ursula, die dort mit ihrer Familie unterwegs war. Winfried folgte ihnen und sprach Ursula schließlich an. „Ich war nie auf den Mund gefallen“, erzählt der heute 83-Jährige.

Er floh in den Westen, wo er in Bielefeld für 1,17 Mark Stundenlohn arbeitete. „Damals gab es nichts“, betont der gelernte Textiltechniker. „Ich kenne die Höhen und Tiefen.“ Ursula und Winfried heirateten am 29. Mai 1959. Dann zogen sie nach Moers, wo Winfried eine Reinigung übernahm. Ursula arbeitete weiter als EDV-Fachfrau für die Bahn, nach zwei Jahren wechselte sie in ein Unternehmen in der Nähe. Schließlich gab sie ihre Anstellung auf, um in das Unternehmen ihres Mannes einzusteigen. „Wir hatten dann zwei Reinigungen“, erzählt er.