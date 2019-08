Alt-Erkrath und Hochdahl : Diakonie bietet kostenlose Eltern-Start-Kurse an

Die Zahl der Neugeborenen in Nordrhein-Westfalen ist zuletzt leicht angestiegen. Foto: dpa/Arno Burgi

Erkrath (RP) Am 21. August und am 5. September können Erkrather mit Nachwuchs an Elternstart-Kursen in Alt-Erkrath und Hochdahl teilnehmen. Sie erhalten Anregungen und Tipps für den Familienalltag mit einem Baby und haben Gelegenheit, sich mit anderen Müttern und Vätern auszutauschen.

