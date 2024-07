Mobilität in Erkrath Deutschlandticket für Schüler soll bleiben

Schüler in Erkrath können das Deutschlandticket vorerst weiter zum günstigen Preis von 29 Euro nutzen. Das Ticket ist im ganzen Land ein großer Erfolg und hat zur Beliebtheit des Öffentlichen Nahverkehrs beigetragen. Doch nächstes Jahr könnte das Ticket teurer werden. Dann wird sich zeigen, ob das Angebot in Erkrath in der jetzigen Form aufrecht erhalten werden kann.