Erkrath: Der neue Hochschießstand ist da

Erkrath Die Sankt Sebastianus Bruderschaft 1484 Erkrath weihte jetzt ihren neuen Schießstand auf dem Gerberplatz ein. Die alte Anlage musste dem Bauprojekt "Neue Mitte Erkrath" weichen.

Ein wenig verlassen und mit der Baustelle verschmolzen steht er da, am Rande des Gerberplatzes in Alt-Erkrath: Der alte Hochschießstand der Sankt Sebastianus Bruderschaft 1484 Erkrath. Anfang der 70er Jahre wurde er dort bereits errichtet. Dass der Schießstand nun Geschichte ist, bedauert aber niemand mehr, denn am vergangenen Sonntag konnte die neue Anlage auf dem Gerberplatz nach über sechs Jahren Planung eingeweiht und durch Pfarrer und Präses Günther Ernst gesegnet werden. Sie befindet sich nun in der Mitte des Platzes am Ufer der Düssel. Zahlreiche Vereinsmitglieder, Erkrather Bürger und Vertreter der Stadtverwaltung feierten die Einweihung gemeinsam auf dem Gerberplatz.