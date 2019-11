Erkrath : Der „Markt der Freizeitkunst“ lockt ins Bürgerhaus

2018 gab es in Hochdahl auch Tiffany-Kunsthandwerk von Heidi Gerhard zu kaufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath (RP) Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, wird das Bürgerhaus an der Sedentaler Straße beim Markt der Freizeitkunst wieder bunt und kreativ. Besucher können an über 70 Ständen bestaunen, was Hobbykünstler hergestellt haben.

