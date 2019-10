Erkrath : Der Campus Sandheide nimmt Gestalt an

Die Sandheide bekommt bald ein neues, modernes Lernzentrum. Foto: dpa/Peter Steffen

Erkrath Anwohner äußerten bei einer Informationsveranstaltung der Stadt die Sorge, dass zwei Schulen am Standort mit zunehmendem Pkw-Verkehr verbunden sein könnten.

Von Susann Krüll

Rund 50 Bürger und Politiker waren der Einladung der Stadt gefolgt, sich über den aktuellen Planungsstand für den „Campus Sandheide“ zu informieren. Auf dem Gelände der abgebrannten Grundschule wird deren Neubau sowie der zurzeit in Alt-Erkrath beheimateten Förderschule samt Sporthalle, Gemeinschaftsgebäude und Außenfläche wie Pausenhof und Sportflächen realisiert.

Dazu hatte Jana Fricke, die das Projekt verantwortet, Dirk E. Haas vom Büro Architects Urbanistics eingeladen. Auf eine Leinwand projiziert erläuterte er zunächst den Beteiligungsprozess, bei dem die Kollegien, Schüler- und Elternvertreter in Workshops ihre Anforderungen, Wünsche und Ideen erarbeiteten. Deren Ergebnisse sowie die des Werkstattgesprächs mit den Akteuren aus dem Stadtteil flossen in das Konzept ein. Im November soll dazu ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Einige Räume des geplanten Gemeinschaftshauses stehen auch für externe Nutzung, etwa durch die Musikschule, oder für öffentliche Veranstaltungen offen.

Info Gemeinsamer Standort bleibt umstritten BmU und Grüne sehen die Zusammenlegung kritisch. Sie befürchten, dass es zu Konflikten und zur Stigmatisierung der Förderschüler kommt.

Für beide Schulen ist ein jeweils eigenes Gebäude vorgesehen. Die Grundschule, die dreizügig für rund 300 Schüler angelegt werden wird, ist auf drei so genannte Cluster verteilt: Um einen gemeinsamen Spiel- und Ruhebereich gruppieren sich vier, zugweise gemischte Klassenräume mit je einem Nebenraum. Auch die Ogata nutzt dieses Raumprogramm für ihren Betrieb, so dass eine optimale Auslastung am Vor- und Nachmittag erfolgt.

Die Förderschule, die Schüler der Primar- und Sekundarstufe aufnimmt und dadurch mehr Platzbedarf auch für Fachräume hat, wird in sieben Clustern mit Lern- und Differenzierungsräumen sowie einem für Psychomotorik, einem Teamstützpunkt sowie Garderoben und WCs insgesamt 14 Lerngruppen mit maximal 14 Schülern unterrichten. Gemeinsam von beiden Schulen genutzt werden eine Sporthalle mit Mehrzweckraum sowie ein Fußballfeld, das E-Jugend tauglich ist.

Im geplanten Gemeinschaftshaus sind ein Fachraum für Neue Medien, zwei weitere Kursräume, eine Gemeinschaftsküche und separate Mensen für beide Schulen, eine Kochwerkstatt für Eltern und ein Fachraum für Musik untergebracht. Alle diese Räumlichkeiten sollen auch von Externen genutzt werden können. Beide Schulen bekommen getrennte Pausenhöfe, der der Förderschule ist noch in einen Bereich für die Primar- und die Sekundarstufe geteilt. Aus dem Publikum wurden im Anschluss Sorgen geäußert – zu einem vermehrten Verkehrsaufkommen rund um die im Westen zum Hans-Sachs-Weg und Brechtstraße ausgerichtete Grundschule sowie die im Osten angesiedelte Förderschule, die über den Irene-Nett-Weg angefahren wird. „Hoffentlich wird dieser nicht als Schleichweg genutzt, denn das ist eine Spielstraße“, sagte Anwohner. Die Frage der Verkehrsplanung noch einmal an die Zuständigen in der Verwaltung heranzutragen, versprach daraufhin Danila Winter. Die Leiterin des Bereichs Neubau beim städtischen Immobilienmanagement nahm auch die Bitte auf, den Schulhof der abgebrannten Grundschule wieder als Spielfläche frei zu geben.