Erkrath : Denkmal erinnert an Blindgänger-Unfall

Der Obelisk, der an den tragischen Vorfall im Mai 1945 erinnert, wurde aus Anlass des Jahrestags in Goldfolie gehüllt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Vor 75 Jahren, am 14. Mai 1945, kamen an der Gans nördlich des Nordbahnhofs sieben Kinder ums Leben. An sie erinnert ein Obelisk, den das heimische Künstlerduo „Prima Neanderthal!“ aus Anlass des Jahrestags in Gold gehüllt hat.

Der Denkmalobelisk an der Gans nördlich des Nordbahnhofs ist nicht besonders groß. Er mahnt an das Schicksal der sieben Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahre, die dort vor 75 Jahren, am 14. Mai 1945, bei einer Explosion ums Leben kamen. Weil sie dort unbeaufsichtigt mit Blindgänger-Granaten gespielt hatten.

Der Heimatverein Ercroder Jonges regte zum Gedächtnis an dieses traurige Ereignis die Aufstellung eines Denkmals in Form eines Obelisken am Ort des Geschehens an. Der Obelisk als Baukörper aus dem alten Ägypten symbolisiert die steingewordenen Strahlen des Sonnengottes und ist die Verbindung zwischen der hiesigen und der Götterwelt. Ihre Spitzen waren vergoldet. Dieses alte Symbol in Verbindung mit der Lebenskraft der Sonne überhöhten Katy Schnee und Volker Rapp, bekannt als Künstlerduo „Prima Neanderthal!“, jetzt mit dessen kompletter Vergoldung. Der Würfel des Mals, der den Sockel bildet, misst in der Höhe 1,30 Meter, gekrönt von der anmutigen Form der Pyramidenspitze.

Info Ercroder Jonges pflegen die Erinnerung Der Heimatverein wurde 1982 gegründet und kümmert sich Gedenktafeln, Denkmäler, geschichtsträchtige Gebäude.

Anlass der Vergoldung war der 75. Jahrestages des Weltkriegsendes in Europa am 8. Mai und des Europatags am 9. Mai. Die Installation sollte ausdrücklich nicht durch umrahmende Aktionen wie etwa ein Konzert ergänzt werden. Volker Rapp, der neben Katy Schnee die Initiative trägt, ist selbst Musiker und setzt dennoch ganz auf die Pietät der Stille: „Es sollte pur wirken.“

Entstanden ist die Idee zu dem Projekt erst eine Woche zuvor. Der befreundete Künsterzusammenschluss „Ständige Vertretung Erfurt“ machte die Erkrather auf die Aktionstage unter dem Motto „Gold statt Braun“ des Kulturvereins „Die Viele“, der sich bundesweit für eine Sicherung der Kunstfreiheit einsetzt, aufmerksam. Da Gold ohnehin die Signaturfarbe von Prima Neanderthal ist, in der man schon viele öffentliche Installationen gestaltet hat, war ein Konzept im Handumdrehen geboren.