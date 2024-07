Gesamtes Stadtgebiet Das wird jetzt an den Schulen erneuert

Bereits seit Ende vergangenen Jahres ist die Sporthalle Kempen gesperrt. Nach wie vor steht die Meldung „Wegen eines Wasserschadens in der Regenbogenschule in Kempen bleibt die Turnhalle vorübergehend geschlossen. Sämtliche Sportgruppen werden in andere Turnhallen untergebracht“ daher ganz oben auf der Internetseite der TSV Hochdahl.