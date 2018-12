Ausblick: Das wird 2019 wichtig

Die Planungen für die Feuerwache werden konkret, das Bürgerhaus wird saniert und die Haushaltslage soll sich bessern.

Mehr Gewerbe auf der Neanderhöhe Die Änderung des Flächennutzungsplans für weitere 3,8 Hektar der Hochdahler Neanderhöhe ist bereits mit einer Mehrheit aus CDU, BmU und FDP vom Rat beschlossen worden. Noch nicht final abgesegnet ist der Bebauungsplan für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets. Der Beschluss wurde in der letzten Ratssitzung vertagt, da aus juristischen Gründen eine erneute Bürgerbeteiligung stattfinden muss. Frühestens im Februar/März 2019 ist mit einer abschließenden Behandlung im Rat zu rechnen. Der Kämmerer hat die aus der Erweiterung zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von jährlich einer Million Euro bereits eingeplant. Die Gegner der Erweiterung sammeln dennoch weiter Unterschriften – 2600 müssten zusammenkommen, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Mitte Dezember meldeten die Aktiven, 800 Unterschriften gesammelt zu haben.

Feuerwache Die Aufträge für die Planung der neuen Feuer- und Rettungswache am Clever Feld hat Bürgermeister Christoph Schultz Mitte Dezember 2018 per Unterschrift besiegelt. Der konkrete Planungsprozess für den Neubau wird unter Federführung von Architekt und Feuerwehrfachplaner Markus Stark im neuen Jahr beginnen. Mit seinem Team habe er bereits rund 100 Feuerwehrprojekte umgesetzt, im Kreis Mettmann die Wachen in Langenfeld und Monheim, informiert die Verwaltung. Mit den Aufträgen an die Planer der Gebäudeausrüstung, des Tragwerkes und der Einsatzzentrale ist das Kernteam damit aufgestellt. „Auch diese drei Büros haben bereits zahlreiche Wachen erfolgreich realisiert. Das Kernteam wird schrittweise um weitere zehn Fachplaner und Gutachter ergänzt“, heißt es aus dem Rathaus. Zunächst zeigen die Experten Lösungen auf und überprüfen die Kostenermittlungen. Das Ergebnis wird einem externen Controlling unterzogen und im Sommer 2019 im Feuerwehr-Ausschuss vorgestellt. Laut Projektleiter Ulrich Werner können die Bauarbeiten wohl wie geplant im Frühjahr/Sommer 2021 starten.