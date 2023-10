Kultur in Erkrath

Die Stadthalle wird wieder zur Theaterbühne. Am Mittwoch, 18. Oktober, wird dort um 20 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ nach dem Kinohit von 2019 gespielt – ein dramatisch-komisches Kammerspiel um unbequeme Wahrheiten und versteckte Leidenschaften. Drei befreundete Paare und ein Single spielen bei einem gemeinsamen Abendessen ein brisantes Spiel – jede eingehende Nachricht und jedes Bild, das auf ihren Handys eingeht, wird mit allen geteilt. Alsbald mit dramatischen Konsequenzen, denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr delikate Geheimnisse, als man am Anfang des Abends annehmen konnte. Karten gibt es ab 16 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf: E-Mail kultur@erkrath.de, Telefon 0211 2407-4009, www.tickets.erkrath.de. Foto: Stadt