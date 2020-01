Erkrather Experten informieren : Obstbaumpflege ist ein Stück Naturschutz

Sind so viele kleine Äste: Experte Gerd-Dieter Löschner erklärt den Kursteilnehmern, wo die Schere angesetzt werden muss. Foto: Nicole Marschall

Zwischen Januar und Ende März steht der Winterschnitt an. Beim Naturschutzzentrum Bruchhausen gibt es dazu hilfreiche Kurse.

Obstgärten sind in unserer Region immer seltener zu finden. Und mit ihnen schwindet das Wissen um die richtige Pflege von Kirsche, Apfel, Birne, Pflaume und Co. Aus diesem Grund bietet das Naturschutzzentrum bereits seit Jahren Obstbaum-Schnittkurse an.