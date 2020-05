Erkrath : Das Autokino am Neanderbad ist jetzt auch Konzertbühne

Zum Auftakt spielte die Erkrather Band Tonkomplex – vor 20 Autos mit jeweils zwei Zuhörern darin. Die machten Stimmung mit Hupe und Blinklichtern. Am Dienstag, 26. Mai, geht es mit dem Fabian Haupt Duo weiter, Karten dafür verkauft das Mettmanner Kino ausschließlich online.

Auf der Bühne fand sich die Band Tonkomplex ein – die Lokalheroen der letzten Jahre, die auf kaum einem Bürgerfest fehlten. Um die Bühne herum wetzte Klangtechniker Lutz Kraft, der inzwischen so gut wie zuständig für den guten Ton in der Stadt ist. Bereits im April hatte genau dieses Crew mit dem ersten Couchgig für Erkrath das erste Streamingkonzert gegeben und dabei mit einer überkochenden Nebelmaschine einen Feueralarm in Stockies Bistro am Neuenhausplatz ausgelöst.

Bassist Stefan Spanke gab den großen Entertainer; liefert eine überzeugende Udo Lindenberg-Imitation ab und erklärt nach der Eagles-Hymne „Take it Easy“ wie es in Zeiten von Corona neue Lieder ins Programm schaffen: „Diesen Song haben wir bis jetzt noch nie im Proberaum geübt, den haben wir geskypt.“ Zum Set gehörten schnelle Nummern wie „Down in the Past“ von Mando Diao oder kühl gemäßigte Phasen bei „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash, zu denen es sich wunderbar hupen lässt.