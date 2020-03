Alle sind in Quarantäne : Corona: In Erkrath gibt es jetzt sechs bestätigte Fälle

Erkrath (hup) Der Kreis Mettmann hat mittlerweile sechs Erkrankungsfälle in Erkrath registriert. Die vier Erkrather, die Kontakt zu einer bereits erkrankten Person hatten, seien jetzt positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Zudem gebe es zwei weitere Verdachtsfälle. Erkrankte, Verdachtsfälle und jene Personen, die Kontakt zu Erkrankten hatten, stehen jetzt für 14 Tage unter häuslicher Absonderung und Beobachtung. Alle Anfragen rund um das Virus sowie auftretende Symptome werden wochentags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr vom Service-Telefon des Kreises unter der Rufnummer 02104 993535 beantwortet. Mittels Abfrage der vom Robert-Koch-Institut definierten Kriterien – Symptome, Aufenthalt in einem Risikogebiet, Kontakt zu einer nachgewiesen infizierten Person – ermitteln die Mitarbeiter des Service-Telefons auch, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall wahrscheinlich ist und ob weitere Diagnosen nötig sind. Über die sechs bestätigten Erkrather Erkrankungsfälle hinaus sind laut Kreissprecherin Daniela Hitzemann bislang keine weiteren Corona-Erkrankten im Kreis Mettmann zu verzeichnen. Verdachtsfälle gebe es derzeit drei in Erkrath, einen in Mettmann und jeweils zwei in Ratingen und Heiligenhaus.