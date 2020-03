Corona-Ticker : Was fällt aus, was findet statt

Ausschuss und Rat Trotz Corona muss es weitergehen in den Verwaltungen, wichtige Entscheidungen stehen an. Daher wird in der kommender Woche sowohl der Haupt- und Finanzausschuss in Erkrath als auch der Stadtrat in Wülfrath tagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Erkrath kommt der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 31. März, um 17 Uhr mit viel Abstand in die Stadthalle Neanderstraße zusammen. Die Sitzung ist wie immer öffentlich, aber Bürgermeister Christoph Schultz möchte aus gegebenem Anlass maximal zehn Zuhörer zulassen. Sollten mehr Interessierte kommen, müssten sie damit rechnen, nicht eingelassen zu werden. Ein entsprechender Hinweis werde am Eingang der Stadthalle erfolgen. Eine Liste, in die Besucher sich eintragen müssen, sei bisher nicht vorgesehen. „Sollten Zuhörer anwesend sein, die nicht bekannt sind, würden wir gegebenenfalls die Namen erfragen“, heißt es aus der Verwaltung. Auf der Tagesordnung in Erkrath stehen Auswirkungen der Corona-Pandemie wie Erstattung von Elternbeiträgen für Kita, Tagespflege und Offene Ganztagsschulen.