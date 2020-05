Erkrath : So geht es mit VHS, Musik und Theater weiter

Leiterin Anne Heimannsberg-Schmidt in der Stadtbücherei, die seit dem 27. April wieder geöffnet ist – aber nur für Ausleihe und Rückgabe. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der Betrieb ist jetzt wieder möglich, aber allen Einrichtungen machen die Hygienevorschriften und vor allem Raumnot zu schaffen. Letzteres ist besonders für die Jugendmusikschule und für die Volkshochschule ein großes Problem.

Langsam kommt wieder Leben in den Kulturbetrieb, aber die Corona-bedingten Einschränken und die allgemein noch unsichere und wacklige Lage erschweren vielerorts den Betrieb. Im Kulturauschuss stellten Vertreter von Verwaltung, Stadtbücherei, Musik- und Volkshochschule vor, was derzeit geht und wo es hakt.

Stadtbücherei Der Betrieb läuft seit dem 27. April wieder mit begrenztem Zugang an sechs Tagen in der Woche, allerdings sind derzeit nur Ausleihe und Rückgabe möglich. Die Besucher sind allerdings froh, dass sie zumindest diese Option haben. Derzeit noch nicht möglich sind der längere, gesellige Aufenthalt in der Bücherei, das Zusammentreffen von Lerngruppen und Veranstaltungen. Das alles werde schmerzlich vermisst. Dem Bücherei-Team ist noch einmal bewusst geworden, dass die Einrichtung vielmehr ist als nur ein Ausleihort sei. Sie sei vielmehr das Wohnzimmer der Stadt.

Musikschule Einzelunterricht und Gruppenunterricht mit bis zu sechs Teilnehmern sind wieder möglich, zum Beispiel für Streichquartette, berichtet Leiter Guido Mallwitz. Für die ganz kleinen Musikschüler und für die Orchester gebe es derzeit aber noch keine Lösung. Denn die Musikschule, die kein eigenes Gebäude hat und deren Unterricht in Klassenzimmern von Schulen stattfindet, leidet derzeit unter Raumnot, zumal die Schulen eingeschränkt wieder geöffnet sind und durch die nötige Trennung der Schüler ebenfalls viel Raum beanspruchen. Der musikalische Einzelunterricht findet unter Beachtung von strengen Hygienemaßnahmen statt. Nur so können bei Übungen mit Blasinstrumenten oder Proben von Sängern überdurchschnittlich große Abstände eingehalten werden und auch die Korrekturen würden nicht am Schüler-Instrument gezeigt, sondern an einem zweiten vorgeführt. So gebe es keine engen Kontakte untereinander.

Stadthalle Das Theaterstück „Spatz & Engel“ und das ebenfalls für 2020 geplante Kindertheaterstück sind auf 2021 verlegt worden, berichtet Helmut Messerich. Das neue Theaterprogramm sei bereits fertig und die dazugehörigen Verträge geschlossen. In diesem Jahr noch stattfinden sollen die Kabarettabende mit Sebastian Puffpaff (30. September, ausverkauft) und Jürgen B. Hausmann (21. Oktober). Ob das mit voller Zuschauerzahl, also ohne anderthalb Meter Hygiene-Abstand zwischen den Zuschauern im Saal möglich ist, kann laut Stadt derzeit noch niemand sagen. Offen ist zudem noch, ob der Jazzsommer, und das Open-Air-Kino wie geplant stattfinden. „Das wird derzeit noch geprüft, wir können dazu leider noch nichts sagen“, so Messerich im Ausschuss.