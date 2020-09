Stadt zieht Bilanz : Corona-Krise trifft Erkrath hart

Erkraths Stadtkämmerer Thorsten Schmitz in seinem Büro. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

ERKRATH Die Kämmerei geht derzeit von einer Verschlechterung um 17,3 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2020 sowie um 4,8 Millionen Euro gegenüber der Prognose des ersten Controlling-Berichts aus.

Für die Stadt Erkrath hat Kämmerer Thorsten Schmitz nun den zweiten Controlling-Bericht seit Ausbruch der Pandemie vorgelegt. Zu den Corona-bedingten Steuerausfällen kommen noch Mehraufwendungen infolge der Großbrände in der Grundschule Sandheide und der Kita Lummerland im Sommer 2019 hinzu.

Rund die Hälfte der Einnahmen des städtischen Haushalts basieren auf der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (rund 66 Millionen Euro).

Aktuell geht die Kämmerei von einer Verschlechterung um 17,3 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2020 sowie um 4,8 Millionen Euro gegenüber der Prognose des ersten Controlling-Berichts aus. Den größten Anteil an der kommunalen Finanzierung hat die Gewerbesteuer: hier ist von maximal 22 Millionen Euro Gesamteinnahmen statt der geplanten 34,9 Millionen auszugehen.

In einer Stadt, die um jede Million ringt und trotz größter Widerstände an der Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets zum Zwecke der Steuer-Generierung (Neanderhöhe) festhält, ist das schwerwiegend. Was da die geplanten Rettungsschirme für Kommunen leisten können, und wie Erkrath davon profitieren kann, bleibt abzuwarten.