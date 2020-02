Altweiber : Coole Wiever übernehmen in Erkrath die Regie

Erkrath Mehr als 300 Jecken feiern den Auftakt zur fünften Jahreszeit auf dem Erkrather Bavierplatz in der „närrischen Markthalle“.

„Helau, Erkrath“ schallt es von der großen Bühne am Bavierplatz. Pünktlich um 11.11 Uhr haben mehr als 300 Erkrather Jecken den diesjährigen Karneval in der „närrischen Markthalle“ lautstark begrüßt. Überall wo man hinsieht: lustige, fröhliche Gesichter, ausgefallenen Kostüme und sichtlich ausgelassene Stimmung. Brigitte Küster, eine alteingesessene Jeckin, ist für „Die letzten Hänger“ schon seit vielen Jahren mit dabei, wenn Erkrath offiziell den Karneval eröffnet. „Ich freue mich immer auf Altweiber am Bavierplatz, die Stimmung ist toll, ich treffe hier viele nette Menschen“, sagt sie. Ihr Plan für die allseits beliebte Altweiber-Party: „Bis zum Ende durchhalten und dann in die Kneipe.“ Bis 18 Uhr gibt es Programm auf der Bühne am Bavieplatz. Mal treten Bands auf, mal erzählen die Moderatoren Witze oder heizt das Kinderprinzenpaar den Bavierplatz ein. „Einen Höhepunkt gibt es nicht“, meint Mitveranstalter und Prinz Udo Wolffram. Der Präsident und erste Vorsitzende der „Großen Erkrather Karnevals-Gesellschaft 1994“, freue sich auf viele unterschiedliche Events. Für ihn sei besonders wichtig, dass alle ausgelassen und friedlich feierten.