Hochdahl bleibt als Standort erhalten : Commerzbank schließt Ende Juli ihre Filiale in Erkrath

Die Nutzung digitaler Anwendungen nehme weiter zu, die Banking-App der Commerzbank habe inzwischen bundesweit 1,5 Millionen aktive Nutzer. „Viele Kunden, die skeptisch waren, haben jetzt die Vorteile von Online- und Mobile-Banking erkannt“, erklärt Rother. Die Corona-Krise habe ein verändertes Zahlungsverhalten mit sich gebracht: 44 Prozent der Rheinländer greifen nun häufiger zu Girocard oder Kreditkarte als vor der Krise, informiert die Commerzbank. 27 Prozent verzichteten vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu schieben und bezahlten kontaktlos mit dem Smartphone, Google- oder Apple Pay oder der Fitness-Uhr. Das habe eine von der Commerzbank beauftragte Umfrage ergeben. Verändertes Kundenverhalten und die Corona-Krise hätten zu dem Entschluss geführt, die Commerzbank-Filiale in Erkrath ab sofort mit der Filiale in Hochdahl zusammenlegen, sagt Marktbereichsleiter Christian Rother.

Die Strategie „Mobile first“ zahle sich also aus. „Gleichzeitig sehen wir, wie wichtig persönliche Kundenbeziehungen sind. Viele Private und Unternehmen sind langjährige Kunden und suchen unsere Beratung. Wir kennen uns und können schnell und zielgerichtet helfen“, so Rother. Erkrather Kunden würden künftig in der Filiale Hochdahl betreut. Diese sei zwar derzeit coronabedingt noch geschlossen, werde aber bald wieder geöffnet. Bis dahin erreichten Kunden ihre gewohnten Ansprechpartner persönlich in der Filiale Mettmann auf der Breite Straße 4-6 sowie unter der be-kannten Telefonnummer.