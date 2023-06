Lesung in Erkrath Erkrather Künstlerin stellt dritten Roman vor

„Schreibe nie über Dinge, die du noch nie erlebt hast, sonst geht es schief“, habe eine weise Person einmal gesagt. Claudia Birkheuer hat diese Worte beherzigt und eine weitere Coming-of-Age Geschichte geschaffen, in der die bildenden Künste eine zentrale Rolle spielen. Im Vorgänger-Roman war es ein Kater, der lesen und Menschen verstehen kann und sich in die Seminare an der Düsseldorfer Kunstakademie einschleicht. Nun ist es die 15-jährige Anna, die im Restaurant ihrer Mutter aufwächst und viel lieber Künstlerin wäre. „Ich bleibe in der Kunstszene, das ist mein Metier“, sagt die gebürtige Düsseldorferin, die bereits seit 25 Jahren als freischaffende Künstlerin tätig ist, seit 2017 sogar „hauptberuflich“. Zuvor hatte sie in der Personalberatung als Headhunterin für die Industrie gearbeitet. Von Hause aus ist Birkheuer studierte Germanistin und Sprachwissenschaftlerin, was sie einst zu Presse, Funk und Fernsehen geführt hatte.