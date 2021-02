100 Tage nach der Kommunalwahl in Erkrath : Baumeister mit Hindernissen

Bürgermeister Christoph Schultz an seinem Arbeitsplatz im Rathaus an der Bahnstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Nach der Kommunalwahl 2020 konnte Christoph Schultz entspannt weiterregieren. Fast alle Bauprojekte sind im Zeitplan, meldet er. Mit der Digitalisierung der Schulen und der Bürgerhaus-Sanierung läuft es gerade weniger gut.

Seit dem Kita-Jahr 2020/2021 kann für Ü3-Kinder der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt werden, berichtet der Bürgermeister. Jedem Kind soll künftig ein Betreuungsplatz angeboten werden können. „Dazu binden wir die Jugendhilfeplanung intensiv in die Bedarfsermittlung mit ein. Zudem wollen wir nun den Fokus auf die Qualität lenken“, so Schultz.

Im Detail heißt das, dass zum Beispiel die Roharbeiten für den Neubau des Übergangswohnheims Gruitener Straße gerade „planmäßig laufen“; dass für das Forum Sandheide die alte Lagerhalle abgerissen ist und der Neubau „in Kürze startet“; dass der Campus Sandheide nun in der Phase „Entwurfsplanung“ und die europaweite Ausschreibung für den Neubau des Gymnasiums am Neandertal gerade beendet ist; dass die Vorplanungen für das Wohnprojekt Maiblümchen erledigt und die Vorarbeiten für die Sanierung des Stadtweihers seit Oktober 2020 im Gange sind.

Homeschooling in Krefeld : 2000 iPads und Laptops an Schüler und Lehrer geliefert

Davon ist jetzt, was Schultz kaum gefallen dürfte, auch Erkraths bislang größtes, von der CDU forciertes Klimaschutzprojekt betroffen, die energetische Sanierung des Hochdahler Bürgerhauses – aus der Bahn geworfen wegen Planungsversäumnissen, deren Aufarbeitung Zeit kostet, was die Stadt auch noch um die eigentlich schon sichere saftige Landesförderung für das Projekt bringen könnte. Bei einer Videokonferenz mit der Bezirksregierung muss die Stadtspitze Ende Februar zusehen, dass sie die Kuh vom Eis holt, bevor das Ministerium entscheidet, ob die Taler nun nach Erkrath rollen oder nicht. Leicht wird das nicht, zumal in der Stadt hinter vorgehaltener Hand kursiert, dass der Name „Erkrath“ bei der Bezirksregierung schon verschärftes Augenrollen auslöst, weil Stadtvertreter dort „mit einer gewissen Arroganz“ und „nicht gerade ausnehmender Freundlichkeit“ aufträten.