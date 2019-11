Förderungswürdige Arbeit : CDU setzt sich für Alt-Erkrather Fußballverein ein

Erkrath Geld für neue Toiletten und eine professionelle Bewässerungsanlage sollen in den Haushalt 2020 aufgenommen werden.

(hup) „Hin zu den Menschen, hin zu den Vereinen“ sei eines ihrer Leitbilder, betont die CDU in Alt-Erkrath. So stand jetzt ein Gespräch zwischen dem Vorstand des Ortsverbands und dem SSV Erkrath auf dem Programm. Im Vereinsheim im Toni-Turek-Stadion kamen die Vorstände zusammen.

„Bei dem intensiven Austausch wurden viele Themen angesprochen, die den SSV bewegen und bei denen der Fußballverein, dessen erste Mannschaft in der Kreisliga A spielt, Verbesserungsmöglichkeiten sieht“, berichtet Marc Hildebrand, Vorsitzender der Alt-Erkrather CDU und Fraktionssprecher im Ausschuss für Schule und Sport. Er habe die Anregungen notiert und werde im Nachgang viele der besprochenen Punkte mit der Stadtverwaltung klären bzw. diese auch öffentlich ansprechen, so das Versprechen.

In keinem guten Zustand befänden sich zum Beispiel die Toiletten für Gäste, Zuschauer und auch Spieler während des Spielbetriebs. Diese seien noch mit Originalteilen aus den späten 60er Jahren ausgestattet. Für die CDU bedeute das: Es gibt dringenden Handlungsbedarf. „Dieser Posten sollte unbedingt in den Haushalt 2020 aufgenommen werden, ebenso wie Geld für eine professionelle Bewässerungsanlage für den Rasenplatz, der wegen der extremen Temperaturen in den letzten Sommern sehr gelitten hat“, so Marc Hildebrand.