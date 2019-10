Erkrath : CDU schickt Schultz ins Rennen – Grüne setzen dagegen

Erkrath Während die übrigen Fraktionen noch beraten, geben sich die Grünen ob ihrer bisherigen Wahlerfolge selbstbewusst.

Die wohl spannendste Frage im Vorfeld der Kommunalwahl 2020: Wer fordert den Platzhirsch Schultz heraus? Die SPD hält sich noch bedeckt. „Da ist noch nichts entschieden. Aber wir wollen auf jeden Fall eine Wahl gegen den amtierenden Bürgermeister möglich machen“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Paul Söhnen. Tritt Detlef Ehlert am Ende noch einmal an? Kein Kommentar. Gibt es für einen SPD-Kandidaten eventuell Unterstützung von anderen Parteien? „Wir kennen uns natürlich. Aber ein ernsthafter Dialog in dieser Sache ist nicht in der Pipeline“, sagt Söhnchen. Immerhin so viel verrät er: In den nächsten vier Wochen werde eine Entscheidung fallen.