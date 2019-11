Umweltschutz in Erkrath : CDU regt neues Pfandsystem an

Erkrath Die Christdemokraten wollen der Flut der Einwegbecher Herr werden und regen an, ein Pfandsystem in Erkrath einzuführen.

(arue) Die CDU–Fraktion beantragt für den nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, das Thema „Einführung eines einheitlichen Pfandsystems/Erkrath-Cup“, auf die Tagesordnung zu nehmen. „Jede Stunde werden in Deutschland über 300.000 Einwegbecher verbraucht. Sie lassen sich nicht recyceln und bedeuten einen immensen Verbrauch an Rohstoffen und Energie“, schreibt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Jöbges zur Begründung. Auch in Erkrath und vielen anderen Städten würden die gebrauchten Becher zu einem Müllproblem und belasten die Umwelt. „Die Einführung eines einheitlichen Pfandsystems wäre eine dauerhafte Lösung, den Müll zu vermeiden und kann dafür sorgen, dass die Unternehmen in Erkrath davon profitieren“, erläutert Jöbges. Als Beispiel diene das System „Recup“, das bereits in zahlreichen Städten Deutschlands eingeführt sei.