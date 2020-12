Erkrath : Erst sanieren, dann Gebühren erhöhen

Mit Geld vom Land wird das Multifunktionsgebäude Bürgerhaus saniert. Der CO 2 -Ausstoß soll dadurch um 650 Tonnen pro Jahr sinken. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die CDU will die von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung der Nutzungskosten für Stadthalle und Bürgerhaus verschieben. Kulturwirtschaft und Vereine wären derzeit am Boden.

Im Kulturausschuss, der am Mittwoch, 9. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße erstmals in neuer Besetzung tagt, soll unter anderem über eine von der Stadtverwaltung eingebrachte „moderate Anhebung“ der Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Stadthalle und das Hochdahler Bürgerhaus abgestimmt werden. Vorgesehen ist eine Erhöhung von jeweils fünf Prozent ab dem 1. April des kommenden Jahres.

Demnach müssten zum Beispiel Chöre, die eine der Einrichtungen für ein Konzert nutzen wollen, dafür künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Gerade das ist derzeit aber ein Problem, denn ihnen fehlen Corona-bedingt die Einnahmen aus Festen und sonstigen Veranstaltungen, die über die Mitgliederbeiträge hinaus Geld in die Chorkassen bringen.

Info Bürgerhaus soll bis 2022 überholt werden Im Bürgerhaus Hochdahl gehen die Planungen zur energetischen Sanierung voran: Bis 2022 soll es unter anderem eine neue Gebäudetechnik und Wärmeschutz-Verglasung geben. Die Vergabe an die Gebäudeplaner sowie Gespräche zwischen Fachbereich, Klimaschutzmanagerin und Firmen haben laut Stadt bereits stattgefunden.

Ein Beispiel sind die Hochdahler Chöre, die in diesem Jahr ohne die Einnahmen aus den Ticketverkäufen sowie aus dem alljährlichen Trillser Straßenfest auskommen müssen. Um in der Corona-Krise überhaupt noch proben zu können, haben sie den geräumigen Lokschuppen angemietet, was auf Dauer aber ins Geld geht, zumal bei den derzeitigen Temperaturen auch noch geheizt werden muss. Trotz der Mitgliedsbeiträge von 120 Euro pro Sänger und Jahr und einem jährlichen Zuschuss von der Stadt werde es da finanziell sehr eng, berichtete Dieter Feilen vom Vorstand.

Eine Anhebung der Kosten für die künftige Stadthallen-Nutzung wäre da wohl kaum das richtige Signal, meint die CDU, die bereits im Vorfeld der Kulturausschuss-Sitzung angekündigt hat, gegen die Erhöhung stimmen zu wollen. „Die Veranstaltungswirtschaft ist am Boden. Kulturschaffende und auch Vereine können keine Veranstaltungen durchführen und hoffen auf bessere Zeiten. Da wäre es ein völlig falsches Zeichen, jetzt die Nutzungsentgelte für unsere Räumlichkeiten zu erhöhen“, sagt Marc Hildebrand, Vize-Vorsitzender der Erkrather CDU-Ratsfraktion.