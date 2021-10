Erkrath in blau-weiß : CDU trifft sich zum Oktoberfest

Erkrath Die Corona-Zwangspause ist beendet, nach langer Zeit kamen die Erkrather Christdemokraten wieder zusammen. Dabei wurde nicht nur gefeiert, sondern auch über Politik gesprochen.

(eise) Entgegen dem Trend, dass durch Corona alle Kontakte schwieriger geworden sind, hat die CDU in Erkrath in den vergangenen Monaten sogar eine Reihe von Neumitgliedern gewinnen können. Online, per Facebook und über andere digitale Möglichkeiten haben die Jungpolitiker sich an die Menschen gewandt – der Erfolg gab ihnen Recht.