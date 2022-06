Politik in Erkrath : CDU Erkrath freut sich über Direktmandate in Land und Bund

CDU Erkrath freut sich über Direktmandate in Land und Bund

Erkrath Erstmals seit dem Ausbruch von Covid 19 kamen die Mitglieder der CDU Erkrath zu einer Mitgliederversammlung nebst Sommerempfang in Präsenz zusammen. Gefeiert wurde das gute Abschneiden der Partei bei den Wahlen.

Die Mitglieder der CDU haben es genossen: Erstmals nach langer Zeit trafen sich die Christdemokraten in Präsenz. Noch zu Jahresbeginn hatte die Pandemie den Neujahrsempfang zu einem Online-Event gemacht. Auch deshalb, entschloss sich der örtliche CDU-Vorstand einigermaßen spontan, zusätzlich zur Mitgliederversammlung einen Sommerempfang auszurichten. Bei bestem Wetter und kühlen Getränken genossen die zahlreich erschienenen Mitglieder das Zusammenkommen vor dem offiziellen Teil.

Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war die Ehrung von zahlreichen Jubilaren. Für Vereine und Parteien bietet sich dabei die Gelegenheit, den Zusammenhalt zusätzlich zu stärken. Bei der CDU Erkrath lassen sich die Mitgliedschaften ihrer Jubilare zu mehreren Hundert Jahren im Einsatz für die CDU aufaddieren. Für 25, für 40 und für 50 Jahre wurden Urkunden, Ehrennadeln und Blumen verteilt. Ein Mitglied kommt sogar auf sage und schreibe 65 Jahre Mitarbeit in der CDU. Ein schöner Kontrast: Die im vergangenen Jahr neu in die Partei eingetretenen Mitglieder wurden durch Vorstand und anwesende Mitglieder begrüßt und vorgestellt.

„Ich freue mich über das große Familientreffen der CDU Erkrath“, sagt Christian Untrieser, Vorsitzender der CDU in Erkrath. „So viele langjährig engagierte Kolleginnen und Kollegen zu ehren, macht mir immer eine sehr große Freude. Die CDU ist dankbar für das große Engagement und die Treue so vieler. Auch viele neue Mitglieder sind zu uns gestoßen. Im Jahr 2021 alleine ein ganzes Dutzend. Das zeigt: Wir sind eine attraktive Mitgliederpartei. Wer bei uns mitmachen und Erkrath und Deutschland gestalten will, ist jederzeit herzlich willkommen.“ Für diese aufmunternden Worte bekam Untrieser den Applaus aller Anwesenden.