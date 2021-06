Neues Verkehrszeichen für Erkrath : CDU findet Grünen Pfeil für Radfahrer gut

Erkrath Das Verkehrszeichen erlaubt Radlern das Rechtsabbiegen trotz roter Ampel. Für Erkrath wäre es ein Novum. In Mettmann gibt’s den Pfeil schon.

(hup) Sollen Radfahrer auch in Erkrath an bestimmten Ampeln künftig dauerhaft bei Rotlicht rechts abbiegen können, möglich gemacht durch den sogenannten Grünen Pfeil für Radfahrer? Darüber denken derzeit Erkraths Christdemokraten nach, die bei der Verwaltung einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Die Stadt soll prüfen, ob geeignete Abbiegepunkte für eine solche Verkehrsregelung vorhanden sind. Der Radverkehr könne dadurch erheblich beschleunigt werden, teilt CDU-Fraktionschef Marc Hildebrandt mit.

Das neue Verkehrszeichen soll den Radverkehr komfortabler und das Abbiegen sicherer machen. Denn wenn bei Grünlicht alle Verkehrsteilnehmer gleichzeitig anfahren, werden Radfahrende von Autofahrern allzu häufig im toten Winkel übersehen. In den ungleich fahrradfreundlicheren Niederlanden ist der Pfeil für Radler bereits Standard. In Deutschland existierte bislang nur der aus der DDR übernommene Grüne Pfeil für den Autoverkehr. Erst die Novelle der Straßenverkehrsordnung im vergangenen Jahr erlaubt es, das Verkehrszeichen regulär einzusetzen.

In Erkraths Nachbarstadt Düsseldorf steht das Verkehrszeichen seit zwei Jahren im Rahmen eines Verkehrsversuchs an vier Stellen im Stadtgebiet. Wegen der positiven Erfahrungen und einer aktualisierten Rechtsgrundlage will die Politik jetzt den unbefristeten Einsatz erlauben. „Auch wir in Erkrath können uns an einigen Punkten die Einführung dieses neuen Schildes vorstellen. Es hilft Radfahrern, sich schneller im Verkehr fortzubewegen und trägt auch grundsätzlich zur Förderung des Radverkehrs in unserer Stadt bei“, meint Jan Wiertz, Sprecher der CDU Fraktion im Mobilitätausschuss.