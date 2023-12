Offene Tür und Praktikumsschau Fuhlrott-Schule gewährt Blick hinter die Kulissen

Erkrath · Rezepturen für frische Smoothies, Anleitungen zum Knochenbau und viel Kreativität wurden am Tag der offenen Tür an der Fuhlrott-Schule vermittelt. Was das Konzept dieser Schule so interessant macht.

10.12.2023 , 13:03 Uhr

Auch ein Projekt, das am Tag der offenen Tür bewundert wurde: Die durch Schüler neu gestaltete Mauer der Eingangshalle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)