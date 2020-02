Große Erkrather KG : Prinz Udo I. macht die „Prinzenrolle“

Erkrath Der Auftritt der „Altstadt-Funken“ aus Monheim war einer der Höhepunkte der ersten Karnevalssitzung in diesem Jahr.

In Erkrath hat die heiße Phase des Karnevals begonnen. Der „Bunte Abend“ am Samstag in der Stadthalle war ein rauschendes Fest, bei dem später auf den Tischen getanzt wurde und das erst um Mitternacht mit dem Ausmarsch der Großen Erkrather KG, der „Letzten Hänger“ und des Prinzenpaares endete. Mehr als 400 meist bunt kostümierte Erkrather und Gäste füllten die Halle. Prinz Udo I. und Prinzessin Sabine I. sind mit Leib und Seele dabei und repräsentieren ihre Stadt würdig und sympathisch.