Erkrath : Bundesverdienstkreuz für Erkrather Sänger

ERKRATH Detmar von Foerster, Ehrenvorsitzender der Hochdahler Chöre, freut sich über die Auszeichnung.

(lard) An seinem Geburtstag erreichte Detmar von Foerster, Ehrenvorsitzender der Hochdahler Chöre, die Nachricht, dass das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen werden soll. Ehefrau Christel hatte vor zwei Jahren einen Brief verfasst, in dem sie das jahrzehntelange Engagement ihres Mannes beschrieb und einige Referenzpersonen aus dem regionalen Kulturleben anführte. Den Brief leitete sie an die Bundestagsabgeordnete Michaela Noll weiter, die die Sangeskünste der Hochdahler Chöre schätzt und Stammgast der Konzerte ist. Sie brachte den Ehrungsvorschlag bei der Ordenskanzlei des Bundespräsidialamtes ein und nach umfänglicher Prüfung, auch beim Direktor der Deutschen Oper am Rhein, Stephen Harrison, erhielt von Foerster nun bei einem Festakt die Auszeichnung von Landrat Thomas Hendele. Der erzählte bei der Gelegenheit, dass er und der Geehrte einst Kollegen in der Erkrather Stadtverwaltung waren.