Engagement In Erkrath Bürgerstiftung sieht konstant hohen Bedarf nach Fördermitteln

Als Leuchtturmprojekt hob Jasper das Engagement für den Leseclub der Realschule Hochdahl hervor. Hier erhielten Flüchtlingskinder und Kinder mit Lese- und Schreibschwäche durch Schüler der oberen Klassen eine gezielte Förderung. Die Maßnahme war so erfolgreich, dass die Kinder nun selbst in Kindertagesstätten vorlesen und ihre Freude am Lesen weitergeben. Aus dieser Begeisterung heraus gründeten sie ein Sprachcafé, für das nun weitere Mittel benötigt werden. Das Nachhilfeprojekt am Trillser Standort des Vereins Du-Ich-Wir erhielt Unterstützung. Ebenso wird das Sommerferienprogramm der Carl-Fuhlrott-Schule, auch in diesem Jahr wieder bedacht.