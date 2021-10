Ratsmitglieder „gut in der Bürgerschaft vernetzt“ : Bürgerprotest: Jetzt protestiert die CDU

Erkrath Bürgermeister Christoph Schultz und zwei Ratsherren nehmen Stellung zum Bericht über Bürgerproteste. Sie wären nicht gewählt worden, um den Bestand zu verwalten, sondern um „Erkrath nach vorne zu bewegen“.

(hup) Nach der Berichterstattung unserer Redaktion über die zahlreichen Bügerproteste gegen Projekte von Verwaltung und Politik haben sich Vertreter der CDU zu Wort gemeldet. Bürgermeister Christoph Schultz zeigte Verständnis dafür, dass sich „gegen nahezu jedes städtische Bauprojekt“ Widerstand rege, vor allem von Anwohnern, da ihr gewohntes Umfeld sich ändere und Unruhe und Baulärm entstünden. Erkraths Infrastruktur sei aber überaltert und marode Gebäude müssten ersetzt werden. Mit Blick auf die protestierenden Bürger schreibt Schultz: „Die Belange des stilleren Teils der Bürgerschaft, die ihre Kinder in gute Schulen und Kitas entsenden möchten, guten Mobilfunkempfang oder mehr Angebot auf dem Wohnungsmarkt wünschen, werden durch die Mitglieder des Stadtrats ebenfalls berücksichtigt. Viele von ihnen sind sehr gut in der Bürgerschaft vernetzt und bringen die vielschichtigen Belange zur Abwägung.“

Jan Wiertz, der für die CDU im Stadtrat sitzt und der Jungen Union Erkrath vorsteht, ist der Ansicht, dass die geplante Bebauung am Wimmersberg und auf dem Grundstück Düsseldorfer Straße 1 sehr wohl an die Bestandsbebauung angepasst sei. Beide Projekte schafften Abhilfe beim akuten Wohnraummangel für Familien mit Kindern. „Natürlich ist nicht jedes Detail so, wie es sich die Anwohner wünschen und eine Baustelle vor der Tür wünsche ich keinem, aber ein Scheitern der Projekte kann sich wohl auch keiner wünschen. Als Stadtrat wurden wir schließlich nicht gewählt, um den Bestand zu verwalten, sondern um Erkrath nach vorne zu bewegen – hin zu einer modernen Stadt, in der alle Bevölkerungsgruppen ein Zuhause finden können“, schreibt Wiertz.