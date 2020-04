Erkrath : Bürgerpreis für den Bürgerbus-Verein

Fahrerin der ersten Stunde: Sabine Habel hat schon mehr als 25000 Runden mit dem Erkrather Bürgerbus gedreht. Foto: Stephan Köhlen

Vor der Ratssitzung am Dienstag ist der Bürgerpreis 2019 an das Team des Erkrather Bürgerbusses vergeben worden. Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ ist der Bus in Alt-Erkrath unterwegs und erhöht so die Lebensqualität des Stadtteils.

(hup) Diese Ehrung gilt allen ehrenamtlich Tätigen, die dem von Bürgern sehr geschätzten, im nunmehr zehnten Jahr bestehenden Projekt ihre Kraft und Zeit widmen, sei es als Fahrerin und Fahrer hinter dem Steuer oder auch bei der Planung oder Wartungsarbeiten.

Bürgermeister Christoph Schultz überreichte den Preis an den Vorsitzenden Harald Mars und den Vize-Vorsitzenden Rudi Birkenstock und bedankte sich für diesen „wichtigen Dienst an der Gemeinschaft“. Mars und Birkenstock hoffen, den derzeit wegen der Corona-Krise ausgesetzten Service bald wieder anbieten zu können. Schließlich hören sie und ihre Mitstreiter nicht selten Sätze wie diesen von ihren älteren Kunden: „Wenn es Sie nicht gäbe, könnte ich in dieser Straße nicht mehr wohnen bleiben.“

Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ sei der Bürgerbus überall in Alt-Erkrath unterwegs und erhöhe so die Lebensqualität des Stadtteils. Das wüssten die Fahrgäste sehr zu schätzen, ebenso wie die stets freundliche und angenehme Atmosphäre im Bus. Schultz wünschte dem Bürgerbus und seinem Team daher weiterhin allzeit „gute Fahrt“.