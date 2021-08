Bürgermonitor in Erkrath : Aufzüge am Stadtweiher repariert

Erkrath 208 Wohnungen sind wieder problemlos erreichbar. LEG sagt Mietminderung um 20 Prozent zu. 14 Tage lang mussten die Mieter Treppen steigen. Für alte und schwache Personen gab es einen Trageservice.

Die Aufzüge in den Erkrather Hochhäusern Stadtweiher 3 und 8 fahren wieder. Das teilt ein Sprecher des Eigentümers, der LEG-Immobiliengruppe, mit. Durch den starken Regen mit anschließendem Hochwasser Mitte Juli waren die Aufzugsschächte in den 13-stöckigen Gebäuden geflutet worden. Aus Sicherheitsgründen wurden die Aufzüge sofort außer Betrieb genommen. Zwei Wochen lang mussten die Bewohner aus jeweils 104 Wohnungen pro Haus die Treppen nutzen. Wer zu alt oder krankheitsbedingt zu schwach für die vielen Stufen war, konnte einem Trageservice, bestehend aus vier starken Männern, Bescheid sagen. Diese trugen die Mieter dann zwischen ihren Wohnungen und dem Erdgeschoss hin und her.

Für die aufzugslose Zeit verspricht die LEG allen Mietern, die Miete für Juli anteilig um 20 Prozent zu mindern. Dies werde in der Buchhaltung gerade vorbereitet, sagte der LEG-Sprecher. Unter den still stehenden Aufzügen musste zunächst das eingedrungene Wasser abgepumpt werden. In einem Notbetrieb konnte dann pro Haus jeweils ein Aufzug am 31. Juli in Betrieb genommen werden. Bei den übrigen Aufzügen waren zunächst Repraturen notwendig, die bereits am 5. August abgeschlossen werden konnten, so der Sprecher der LEG, die sich bereits zuvor für Unannehmlichkeiten für die Mietparteien entschuldigt hatte.