Interview Christoph Schultz : „Wirtschaftliche Folgen machen mir Sorge“

Erkrath Vom Virus ausgebremst: Der Bürgermeister hofft, dass Einzelhandel und Gastronomie die Krise überstehen.

Was ruht derzeit zwangsweise, was geht hinter den (Verwaltungs-)Kulissen weiter?

Schultz Von „ruhen“ kann man eigentlich nicht sprechen. Die Beschäftigten der Kitas und Schulen sind zwar aktuell nicht wie gewohnt im Dienst, kümmern sich aber gerade verstärkt um den administrativen Bereich. Zudem muss die Notbetreuung, die zuletzt deutlich ausgeweitet wurde, gewährleistet werden. In den anderen Abteilungen der Verwaltung kann zwar ein Teil der alltäglichen Aufgaben nicht ausgeführt werden, es bleibt jedoch immer genug zu tun. Fachbereiche wie etwa Einwohner/Ordnung, die gerade ein erhöhtes Arbeitsaufkommen haben, werden durch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen unterstützt.

B ei der Kommunalwahl im Herbst dieses Jahres will er wieder antreten.

Seit Oktober 2015 ist Christoph Schultz (CDU) Bürgermeister in Erkrath.

Schultz Wir haben so viele Personen wie möglich ins Homeoffice geschickt, um somit das Infektionsrisiko zu minimieren und die Kinderbetreuung zu erleichtern. Systemrelevante Teams wurden getrennt, um immer jemanden als Backup zu haben, falls sich eine der beiden Personen infiziert – zum Beispiel in der Feuerwehrverwaltung oder bei der IT. Auch die Schließung der Gebäude für die Öffentlichkeit trägt zum Infektionsschutz bei und die Hygienemaßnahmen sind überall präsent – als Aushang oder Information im Intranet.