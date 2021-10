Stadtplanung : Wimmersberg: „Große Chance vertan“

Erkrath Nach Monaten des Stillstands (Stadt und Investor verhandelten noch) beschäftigt die Politik sich mit den Bauplänen für das Gebiet Am Wimmersberg in Alt-Erkrath. Anwohner sehen nach wie vor viel Anlass für Kritik.

„Ein komplett anderes System“, sagt Laferi, und schlussfolgert: „Es stand doch von Anfang an fest, was und wie dort gebaut werden soll. Die gesamte Bürgerbeteiligung hatte nur Alibi-Charakter.“ Laferi selbst hat keine Informationsveranstaltung ausgelassen, um zu verdeutlichen, dass ihm das, was am Wimmersberg entstehen soll, nicht gefällt: zu dicht, zu hoch, nicht eingepasst in die nähere Umgebung, die Struktur von Alt-Erkrath, das sind die Kernpunkte seiner Kritik an den Plänen des Investors Catella, der dort 700 Wohnungen in überwiegend sechsgeschossiger Bauweise errichten will. Bis zum Bahndamm hin, an dem es derzeit noch vereinzelte kleine Gewerbebetriebe gibt. Nicht nur mehr und mehr Bürger, auch Teile der Politik (BmU, Grüne) sind auf Laferis Kritik hin hellhörig geworden und hatten sich für ein moderiertes Werkstattverfahren mit mehreren Entwürfen als Alternativen für den Wimmersberg ausgesprochen. Darauf hätten Bürger Anspruch, wenn man Bürgerbeteiligung ernst nehme, sagt Laferi, der mit einem eigenen Konzept seine Vorstellung von Städtebau und bürgerfreundlichem Wohngebieten dargelegt hat. Es sieht maximal 450 Wohnungen und den Erhalt von bestehenden Bäumen und Zufahrten vor.