Hochdahl : Bürger sollen mitreden bei Campus-Umfeld

Erkrath Den ehemaligen Pausenbereich der abgebrannten Grundschule Sandheide können Bewohner des Viertels bald für Spiele und Sport nutzen.

Seit Montag kann sowohl online als auch kontaktlos am Schulhof selbst abgestimmt werden. Am Eingang Brechtstraße und am Schulhofzaun gegenüber dem Kinderhaus sind Banner angebracht, auf denen mittels grüner Klebepunkte abgestimmt werden kann. Für die – anonyme – Abstimmung in Internet steht unter der Adresse https://befragung.stadt-handel.de/s3/campus-sandheide ein übersichtliches, leicht auszufüllendes Formular in mehreren Sprachen bereit.