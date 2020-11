Trotz Kontrollen bisher keine Änderung : Bürger genervt von Böllerei in Hochdahl

Bürger genervt von Böllerei in Hochdahl

Ein Mann zündet einen Knallkörper der Klasse 2 an. Das ist nur Volljährigen und auch nur am Silvester- und Neujahrstag erlaubt. Foto: dpa/Marc Müller

Erkrath Am Hochdahler Markt werden regelmäßig sogenannte Polen-Böller gezündet, berichten genervte Anwohner. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren zwar häufiger, bislang aber ohne durchgreifenden Erfolg.

„Die Knallerei nervt, ich denke vor allem an die Tiere, die ängstlich sind. Idioten, lasst es sein“ – mit solchen und ähnlichen Kommentaren machen Erkrather derzeit ihrem Ärger in einem lokalen Internetforum Luft. Denn wie Anwohner der Redaktion berichten, werden am Hochdahler Markt seit mehreren Wochen täglich zwischen 16 und 22 Uhr sogenannte Polen-Böller gezündet. Offenbar gerne im Bereich von oder Innenhöfen, denn dann knallt es besonders laut.