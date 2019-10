Erkrath : Bürger beklagen Parkchaos rund um Schule Schmiedestraße

Erkrath Da einige Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto bringen und holen, kommt es für Kinder zu gefährlichen Situationen. Zudem herrscht Parkplatznot.

Die ersten beiden Schulklassen der Kinder, die derzeit die Schmiedestraße besuchen, würden mit dem Bus gefahren, was keinerlei Probleme bereite. Die älteren Kinder, die eigentlich zu Fuß mit den Lehrern den Schulweg antreten sollen, würden aber zum Teil von den Eltern mit dem Auto nach Millrath gebracht. „Durch das Anhalten auf der Straße führt das oft zu besorgniserregenden Situationen für alle Verkehrsteilnehmer, besonders für die Schulkinder“, hat Wedding erfahren.

Auch am Nachmittag sehe es nicht besser aus: Es werde in zweiter Reihe gehalten, die Zufahrt zur Bergstraße blockiert oder einfach nur kreuz und quer in der Gegend gestanden und auf die Kinder gewartet. Wenn dann auch noch ein Geschäft auf der Bergstraße eine Lieferung bekomme oder ein Baufahrzeug von der Glasfaserbaustelle dort entlang müsse, ginge gar nichts mehr, berichtet eine andere Erkratherin.