Erkrath : Brücke Henschesgässchen ist ab August wieder benutzbar

Erkrath Wie die Stadt informiert, schreitet der Neubau der Brücke Henschesgässchen voran, so dass das Bauwerk schon bald wieder als Verbindungsweg zwischen Düsseldorfer Straße und Morper Allee in Alt-Erkrath genutzt werden kann.

(hup) Bevor die neue Stahlbrücke für den Personenverkehr freigegeben wird, stehen noch Abschlussarbeiten an, etwa die Montage des Anschlussgeländers, das Anbringen von Absperrpfosten sowie eine Brückenprüfung. Abnahme und Wiedereröffnung der Brücke sind für die erste Augusthälfte geplant. Wegen Wiederherstellungsarbeiten an Bordsteinen und Asphaltflächen im Wendehammer der Maximilian-Weyhe-Straße seien zudem weitere Einschränkungen über diesen Zeitraum hinaus möglich. Ebenfalls im Visier der Planer ist die Brücke, die an der Immermannstraße in Hochdahl über den Hühnerbach führt. Wegen der stark bewachsenen Umgebung mit dichtem Baumbestand, der Lage über dem Bach mit permanenter Feuchtigkeit und einer Stützweite von 15,65 Meter soll die jetzige Holzbrücke durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt und auf 3,50 Meter verbreitert werden. Insgesamt müssen in Erkrath in den nächsten Jahren laut Verwaltung zehn Brücken saniert werden.