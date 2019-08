Nach Feuer in Kita : Jugendlicher gesteht Brandstiftung in Erkrather Kindergarten

Jugendlicher gesteht Brandstiftung in Erkrather Kindergarten

Nach Feuer in Kita

Erkrath Nach der Brandstiftung an einer Kita in Erkrath hat ein 17-Jähriger laut Polizei die Tat gestanden. Bei dem Brand Ende Juli war das Kita-Gebäude nahezu komplett zerstört worden.

Der Teenager sei bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftungen an Autos aufgefallen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag. Zudem gebe es Ermittlungen gegen einen Mitbeschuldigten. Weitere Details dazu teilte die Staatsanwaltschaft aber nicht mit.