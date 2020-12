Brand in Hochdahl : Rauchwolken über Erkrath – Bürogebäude neben Supermarkt geht in Flammen auf

Rauchwolken über Erkrath – Bürogebäude neben Supermarkt geht in Flammen auf

Brand in Hochdahl

Erkrath Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Feuer in Erkrath ausgebrochen. Schwarze Wolken sind bis Mettmann-Süd zu sehen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.

An der Röntenstraße in Erkrath-Hochdahl ist es in unmittelbarer Nachbarschaft eines Discounters zu einem Brand im ehemaligen Sitz der Firma Contacto gekommen. Die Ursache ist noch unbekannt. Das Feuer, das mit einer gewaltigen Rauchentwicklung einhergeht, sorgt derzeit für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus den Städten des Kreises. Nach ersten Angaben gibt es weder Verletzte noch Vermisste.