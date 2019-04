Einsatz in Hochdahl : Brand an Realschule erzeugt hohen Sachschaden

Erkrath Ein Baustoffcontainer ging in Flammen auf. Auch Fassade und Dachstuhl wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Am Donnerstagabend, 25. April, gegen 19.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in Erkrath zu einem Brand an der Realschule Rankestraße in Hochdahl gerufen. Auf dem Schulhof brannte ein Baustoffcontainer in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen bereits auf die Fassade und den Dachstuhl des nahen Schulgebäudes über.