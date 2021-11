Ärger im Schulausschuss : BmU appelliert: Sanierungen an den Schulen jetzt angehen

Das Gymnasium am Neandertal in Alt-Erkrath wird abgerissen und auf einer nahen Ackerfläche neu gebaut. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU) im Stadtrat ist, wie einige Schulleiter auch, nicht zufrieden mit dem von der Stadt vorgelegten Schulentwicklungsplan für Erkrath. „Der Plan muss in eine weitere Überarbeitung“, meint BmU-Mitglied Christian Ritt.

(hup) Schulleiter und Eltern hatten den Plan bei einer Schulausschusss-itzung massiv kritisiert, vor allem mit Blick auf die Darstellungen der jeweiligen Raumsituation und des Sanierungsbedarfs. In dem Plan von 2017 wurden zum Beispiel für das Gymnasium Hochdahl noch erhebliche Mängel und Sanierungsnotwendigkeiten (Wasser- bzw. Elektroleitungen, Heizungsanlage, Brandschutz, Asbest im Putz, Räume mit Geruchsbelästigung) aufgezeigt, von denen im aktuellen Entwurf keine Rede mehr sei – obwohl die Mängel so gut wie nicht behoben worden wären.

Die BmU fordert, dass die Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Schulzentrum Hochdahl bereits 2022 aufgenommen werden. Aber auch andere Arbeiten seien schon zu lange aufgeschoben worden und müssten endlich umgesetzt werden. „Bei dem Beschluss, das Gymnasium in Alt-Erkrath neu zu bauen, war ausdrücklich auch beschlossen worden, dass der Sanierungsstau der anderen Schulen ebenso angepackt wird. Davon ist aktuell nichts mehr zu hören“, ärgert sich Christian Ritt. Die Stadt dürfe nicht denselben Fehler wie beim Gymnasium Alt-Erkrath machen, das jahrelang nicht regelgerecht instand gehalten worden sei, was eine Sanierung letztlich unwirtschaftlich gemacht habe.

Digitalisierung an Meerbuscher Schulen : Stadt investiert in digitale Schulen

Auch die im Schulentwicklungsplan enthaltenen Ausführungen zur Betreuung in der Offenen Ganztagsschule stoßen bei der BmU auf Kritik. Gerade aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab 2026 hätte der Plan schon dieses Jahr neu aufgelegt werden müssen. Doch finde sich im Entwurf dazu bisher nur eine Raumanalyse, die von den Schulen dann oft auch nicht geteilt werde. „Wenn wir dem Rechtsanspruch genügen wollen, muss dies auch heute schon genau geprüft und angegangen werden. Zudem sollte der Aspekt der Qualitätsanalyse in den einzelnen OGS in den Blick genommen werden“, unterstreicht Ritt. Dass Grüne und SPD trotz der angespannten Finanzlage, der vielen Großbauprojekte in Erkrath und des massiven Sanierungsstaus an den Schulen auch weiterhin die Gesamtschule wollen, hält die BmU für falsch. Bereits im Schulentwicklungsplan 2017 sei darauf verwiesen worden, dass die Errichtung einer Gesamtschule das Aus für Hauptschule, wahrscheinlich beider Realschulen und wohl auch für ein Gymnasium bedeuten würde. Demnach wäre eine Gesamtschule keine Erweiterung der Schullandschaft, sondern genau das Gegenteil, meint die BmU.