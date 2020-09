Erwachsenenbildung in Erkrath : Bildungswerk holt Minister nach Hochdahl

Unser (vor der Corona-Epidemie entstandenes) Archivbild zeigt Ursula Schulte und Jürgen Kahl vom Bildungswerk Hochdahl. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Das Programm des ökumenischen Verbunds ist wieder hochkarätig. Unter anderen kommt NRW-Gesundheitsminister Laumann. Aber am 22. Oktober 2020 wird erst einmal der 50. Geburtstag des Bildungswerks gefeiert.

50 Jahre Ökumenisches Bildungswerk Hochdahl (ÖKH): Ein Jubiläum, das die Veranstalter trotz Corona-Einschränkungen am 22. Oktober mit einer Feierveranstaltung, Ansprachen und Musik begehen wollen. Organisatoren dieser Erfolgsgeschichte in Sachen Erwachsenenbildung sind das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde, der Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde in Hochdahl sowie das Bildungswerk der Erzdiözese Köln.

Bei der Vorstellung ihres Programms für 2020/21 war den Verantwortlichen der Stolz über das halbe Jahrhundert erfolgreicher Erwachsenenbildung anzumerken. Ist es ihnen und ihren Vorgängern doch gelungen, namhafte Referenten zu interessanten und aktuellen Themen in das Gemeindehaus in Sandheide einzuladen.

Info Maximal 35 Besucher pro Vortrag Für den Besuch der Veranstaltungen, die jeweils um 20 Uhr beginnen, gelten eine auf 35 Teilnehmer begrenzte Besucherzahl sowie Maskenpflicht, auch am Platz. Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer unter www.evangelischekirchehochdahl.de oder unter Telefon 02104 44067.

Beginnen wird die sechsteilige Reihe am 24. September mit einem Vortrag von Professor Michael Seewald über „Wieviel Reform verträgt die Katholische Kirche“. Seewald lehrt Dogmatik und Dogmengeschichte an der an der Universität in Münster. In einer Zeit, in dem die Katholische Kirche um Standpunkte zu den Themen Hierarchie, Amtskirche, die Rolle von Laien und da besonders von Frauen sowie das Thema Sexualität ringe und die Zusammenlegung von jetzt 180 auf dann 60 Gemeinden in Gange sei, liefere dieser Vortrag interessante Ansätze, sagt Jürgen Kahl vom Bildungswerk.

Am 19. November spricht dann der studierte Afrikanist Serge Palasie, der beim „Eine-Welt“-Netzwerk tätig ist, unter dem Titel „Schwarzer Ozean“ über die Gründe für Fluchtbewegungen, die vielfach in der Kolonialgeschichte des Kontinents begründet lägen. Zwei lokale Referenten widmen sich am 21. Januar dem Thema „Unterwegs zu Gott – Pilgern im Islam, im Christentum und im Judentum“: Der in der Muslimischen Gemeinde in Hochdahl engagierte Elmoustapha Akhabach wird über seine Pilgerreise nach Mekka berichten und Pfarrer Biskupek beleuchtet dazu die Tradition des Pilgerns in den beiden anderen Weltreligionen.

Am 18. Februar 2021 geht es mit Hans-Jochen Luhmann um den „Menschengemachten Klimawandel. Herausforderungen und politische Reaktionen“. Gerlinde Zwirnamm, die den Wissenschaftler, der 20 Jahre am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie als Steuerexperte tätig war, für den Vortrag gewinnen konnte, ist sicher: „Er wird aufzeigen, wo wir heute politisch in der Frage der Co²-Reduzierung stehen und was geschehen muss, um den Ausstoß so zu reduzieren, dass Gottes Schöpfung erhalten bleibt.“

Mit Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, kommt am 18. März ein bekennender Christ und CDU-Politiker nach Hochdahl. Er wolle in seinem Vortrag „Christsein in Gesellschaft und Politik heute“ klären, welchen Stellenwert das Engagement für christliche Werte in der Gesellschaft und im politischen Handeln hat – von der Sozial- bis zur Flüchtlingspolitik.