Bildung in Erkrath : Was die Flüchtlingskrise mit Sklaverei zu tun hat

Erkrath Das Ökumenische Bildungswerk Hochdahl zeigte in einem Vortrag und in einer Ausstellung, wie tief die Wurzeln von Ausbeutung und Rassismus wirklich reichen.

Sklaven gab es in allen Epochen der Weltgeschichte. Doch die „Entdeckung“ Amerikas“, (die eigentlich keine war, denn es gab dort schon Menschen), und deren Folgen mündeten in eine Sklaverei, die einen ganzen Erdteil und deren Menschen betraf und erniedrigte. Sklaven waren von da an nur noch schwarz, der Grundstein des Rassismus. Warum ging Europa auf Entdeckungstour? Asien bestimmte durch die Seidenstraße den Handel von Ost nach West. Die Europäer versuchten mit Schiffen um Afrika herum in die Märkte einzudringen, was viel zu aufwändig war. Daher entschlossen sich die europäischen Staaten, in die andere Richtung auf Entdeckungsreise zu gehen und Columbus und Co. überquerten den Atlantik, der bis dahin – wirtschaftlich betrachtet – ein totes Meer war. Spanier und Portugiesen verschifften Gold in großen Mengen aus Südamerika. Kirchen, Klöster und Bibliotheken auf der iberischen Halbinsel zeugen noch heute davon – doch mit Zucker, im späten Mittelalter ein kostbares Gut, wurde weitaus mehr verdient.