Bildung in Erkrath : Harfenklänge und die Physik im Alltag

Bildung in Erkrath

ERKRATH Das Planetarium im Bürgerhaus Hochdahl veröffentlicht sein neues Halbjahresprogramm und hofft auf neue Stühle. Wegen der gestiegenen Energiekosten mussten die Preise leicht angehoben werden.

Am 1. Februar beginnt im Planetarium ein neues Halbjahr, und dafür hat das Team um den wissenschaftlichen Leiter Andreas Schmidt wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Von Vorträgen renommierter Professoren über meditative Rundflüge durch Weltall bis hin zu kindgerechten Märchen mit Weltraum-Bezug ist für nahezu jeden Besucher etwas dabei, der eine Auszeit vom Corona-Alltag braucht. Der Verein hofft, dass er noch in diesem Jahr die Bestuhlung unter der Kuppel erneuern kann, damit das „Zurücklehnen“ gleich nochmal so schön wird. Der Antrag für die städtischen Haushaltsmittel ist vor wenigen Tagen im Kulturausschuss einstimmig angenommen worden.