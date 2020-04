Heilig Geist Hochdahl : Bibelkursus im Ersatzmodus

Pfarrer Ludwin Seiwert allein in der Kirche Heilig Geist, die beim Bibelabend stets randvoll ist. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die beliebten Treffen in Hochdahl können zwar derzeit nicht stattfinden, aber Ostern fällt deswegen nicht aus, unterstreicht Pfarrer Ludwin Seiwert.

Priester Ludwin Seiwert sitzt alleine in der Heilig Geist Kirche und geht in sich. Am Montag wäre das Gotteshaus wieder einmal randvoll worden durch den Hochdahler Bibelkurs. Doch der Kursabend ist – wie derzeit fast alles – abgesagt.

„Ich bekomme mit, wie viele Leute sich Sorgen machen und das lässt mich nicht kalt“, fühlt der Pfarrer in Rente vor: „Mich persönlich bewegt, dass es keine Gottesdienste mehr gibt, zu denen ich einladen kann.“ Er hielt gerade die Messe in Alt-Erkrath, als vom Erzbistum Köln bekannt wurde, dass bis zum Weißen Sonntag nach Ostern alle Feierlichkeiten eingestellt würden.

Info Fragen und Diskurs jetzt auf anderen Wegen Der Kursus geht weiter, aber anders: Im Internet gibt es unter www.st-franziskus-hochdahl.de Anstöße und Anregungen zur Bibel. Als Ersatz für die Bibelkurseinheit vor Ostern können ausgesuchte Bibelstellen zur Karwoche und zu Jesus‘ Passion unter Telefon 02104 8172460 oder per Mail an ludwin.seiwert@erzbistum-koeln.de angefordert werden. Fragen und ein Diskurs sind erwünscht, bitte per Mail oder Telefon melden. Der nächste Kursabend soll am Montag, 4. Mai, um 20 Uhr in Heilig Geist stattfinden.

Stattdessen verfolgt der Subsidiar nun täglich die Andachten, die über Domradio aus dem Kölner Dom ins Internet übertragen werden. „Es gibt viele Alternativen, aber es ist alles nicht das, was sonst in der Gemeinde möglich ist.“ Einen Computer hatte er sich zugelegt, als er vor vier Jahren in die Sandheide zog. Smartphone, Fernseher oder Radio besitzt er nicht. Seinen Bibelkursus als Videostream umzusetzen, kann sich Seiwert derzeit nicht vorstellen: „Ich bin völlig unbegabt, was technische Dinge anbelangt.“

Seiwert macht auch das Wissen zu schaffen, dass er zu einer Risikogruppe gehört. Vor fünf Jahren hatte der gebürtige Stettiner eine Herzoperation – „Bäume ausreißen kann ich nun nicht mehr“ – und sein achtzigster Geburtstag steht in diesem Jahr bevor. Bedrückendes berichtet Seiwert von derzeitigen Trauerfeiern, die er als Seelsorger begleitet: „Jede Beerdigung ist schwierig für die Teilnehmer; aber jetzt besonders.“

Auf dem Parkfriedhof seien in der Kapelle die Stühle in zwei Meter Sicherheitsabstand aufgestellt worden. Diese Distanz hätten viele Trauernde in ihrer Not schlicht nicht ertragen können. Inzwischen habe er bei einer Beisetzung auf dem Trillser Friedhof jedoch eine gewisse Vertrautheit mit den neuen Regeln feststellt, als sich die Angehörigen am Grab in aufgefächerter Ordnung einfanden.

Es naht die Osterzeit; Kirchenfeiern wie auch die für Katholiken überragend bedeutende Kommunion sind ausgesetzt. Doch Ostern ist keinesfalls abgesagt, betont Seiwert: „Wenn man glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann kann man für sich Ostern feiern. Und wenn man das nicht glaubt, kann man wenigstens hoffen, das es gut wird.“

Nicht nur das Virus, auch das Licht sei in die Welt gekommen, ist der Bibelkursleiter überzeugt: „Man muss jetzt auf sich aufpassen, dass man die Hoffnung nicht aufgibt.“ Als passende Bibelstelle zu solchen Krisenzeiten nennt Seiwert (aus dem Markus-Evangelium) das Gebet von Jesus am Kreuz: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? „Wenn das einer kann, in der größten Krise sich an Gott zu wenden, dann ist das eine tolle Sache.